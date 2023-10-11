Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»
Ислам Махачев отреагировал на анонс реванша с Александром Волкановски.
Ранее стало известно, что австралиец заменит Чарльза Оливейру, который получил травму за 10 дней до боя с Махачевым.
«Уважаю тебя за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это в качестве оправдания после поединка», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Реванш между Волкановски и Махачевым пройдет 21 октября и возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби. Бойцы уже встречались – поединок прошел в феврале и закончился победой россиянина единогласным решением судей.
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