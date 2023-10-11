Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев отреагировал на анонс реванша с Александром Волкановски.

Ранее стало известно, что австралиец заменит Чарльза Оливейру, который получил травму за 10 дней до боя с Махачевым.

«Уважаю тебя за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это в качестве оправдания после поединка», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Реванш между Волкановски и Махачевым пройдет 21 октября и возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби. Бойцы уже встречались – поединок прошел в феврале и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

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12 комментариев

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Skotinas
За Волкановски!
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Вячеслав Лобачев
ну а если победит Волк,то не говори мол я готовился под Оливейру
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artpal
Волка новски кормят
+5
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starwars
Ответ Александр Бэтмен
ну вы и дальше болейте за австралию, с их непонятными ценностями...а все норм пацаны за Махачева!!!!✊️
Какие в Австралии непонятные ценности? Можно носить шорты и нельзя быть президентом 50 сроков подряд?
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Abdul Aziz
Ответ Александр Бэтмен
ну вы и дальше болейте за австралию, с их непонятными ценностями...а все норм пацаны за Махачева!!!!✊️
Высокий уровень жизни, качество жизни, качество дорог, архитектура, чистота и тд. ну да,это беспонтовые ценности. Всяко лучше наши дагестанские грязные улицы и колхозная архитектура.. Или ты про змей и насекомых? Тут да, это минус.
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il buono
У Волка недавно была операция до локте или плече. И не было полного лагеря. Это плохой бой для Волка сейчас
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OtVeRtka1337
Ответ Александр Бэтмен
ну вы и дальше болейте за австралию, с их непонятными ценностями...а все норм пацаны за Махачева!!!!✊️
боже, что ты несёшь
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WESTERN-
Ну Волку нечего терять. Пояс не теряет, может выиграть второй, заработает бабки.
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Santi Cazorla
А почему тут не пишут про план Уайта , по смене чемпиона
По сути аналогия Гаджи - Тони
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ WESTERN-
Ну Волку нечего терять. Пояс не теряет, может выиграть второй, заработает бабки.
Ну он статистику теряет если он проиграет уже получится 2 поражения от ислама подряд и вряд ли уже ему с ним скоро подраться дадут еще раз , думаю этот бой плохой для волка поторопился немного чемп , но я болею за ислама так что считаю что ислам победит )
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