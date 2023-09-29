Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра высказался о реванше с Исламом Махачевым.

«Справедливо ли, что реванш пройдет в Абу-Даби? Думаю, что не очень, но таковы правила игры – именно чемпион решает, где пройдет поединок. Но это не помешает мне вернуть пояс», – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

Титульный бой между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

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