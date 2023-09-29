Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»
Чарльз Оливейра высказался о реванше с Исламом Махачевым.
«Справедливо ли, что реванш пройдет в Абу-Даби? Думаю, что не очень, но таковы правила игры – именно чемпион решает, где пройдет поединок. Но это не помешает мне вернуть пояс», – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.
Титульный бой между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.
Ислам Махачев: «Мне нравится мой пояс, не хочу его терять»
Комментарии