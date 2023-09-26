Чимаев поздравил Стрикленда с чемпионством: «Парень всегда в зале, много работает и заслужил пояс»

Хамзат Чимаев назвал заслуженным чемпионство Шона Стрикленда.

«Он много работает и заслужил титул. Парень всегда в зале. Теперь у него есть пояс. У него хорошая команда, хороший тренер.

Я был там, тренировался с ним. Они все заслужили этот пояс. Шон был активен, дрался со всеми», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, что стал чемпионом UFC, победив единогласным решением судей Исраэля Адесанью.

Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»