Чимаев поздравил Стрикленда с чемпионством: «Парень всегда в зале, много работает и заслужил пояс»
Хамзат Чимаев назвал заслуженным чемпионство Шона Стрикленда.
«Он много работает и заслужил титул. Парень всегда в зале. Теперь у него есть пояс. У него хорошая команда, хороший тренер.
Я был там, тренировался с ним. Они все заслужили этот пояс. Шон был активен, дрался со всеми», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, что Шон Стрикленд стал чемпионом UFC, победив единогласным решением судей Исраэля Адесанью.
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