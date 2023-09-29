Оливейра – о бое Чимаева и Косты: «Пауло хорош в стойке и джиу-джитсу. Он победит, если сможет навязать Хамзату свой стиль»

Теги UFC MMA Пауло Коста Чарльз Оливейра Хамзат Чимаев Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты.

«Это очень большой бой. Коста – универсальный боец. Он опасен в стойке, у него хорошие навыки джиу-джитсу.

Да, Чимаев тяжело бьет, но если у Косты получится навязать Хамзату свой стиль, то он победит. Я в этом уверен», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Поединок между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

Бернс – о поединке Чимаева и Косты: «Надеюсь, бой закончится обоюдным нокаутом. Мне они оба не нравятся»

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»

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1 комментарий

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Cyle Rayner
Главное не навязать, как ты навязал Махачу в первом бою
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