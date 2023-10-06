Хамзат Чимаев: «У меня нет образования. Дракам и вспыльчивости научила улица»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев рассказал, как учился драться на улицах.

«У меня образования нет. Драки, вспыльчивость – меня всему научила улица. Брат тоже на улице вырос.

Всегда говорил: «Разборка есть – бей первым». Отец много работал, ни на одной из моих тренировок не был – знал, что я сам во всем разберусь.

Но если я проигрывал, то ругал меня, иногда даже бил. Хотел, чтобы я вырос достойным человеком», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев + Тамби + Нурлан Сабуров = рассказы о переписке с Роналду, кофе перед боями и необразованности

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
emsnv
А так сразу и не скажешь. Ну академик же сразу кажется
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
emsnv
Ответ Азамат Сериков
Кандидат Smash’ных наук
Это группа где владтопалов пел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Мы это и так знали, думали правда, что школу хотя бы закончил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат Сериков
Ответ emsnv
А так сразу и не скажешь. Ну академик же сразу кажется
Кандидат Smash’ных наук
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий