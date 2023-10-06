Хамзат Чимаев: «У меня нет образования. Дракам и вспыльчивости научила улица»

Хамзат Чимаев рассказал, как учился драться на улицах.

«У меня образования нет. Драки, вспыльчивость – меня всему научила улица. Брат тоже на улице вырос.

Всегда говорил: «Разборка есть – бей первым». Отец много работал, ни на одной из моих тренировок не был – знал, что я сам во всем разберусь.

Но если я проигрывал, то ругал меня, иногда даже бил. Хотел, чтобы я вырос достойным человеком», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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