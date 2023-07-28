«Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму
Хамзат Чимаев показал подписчикам нынешнюю физическую форму.
«Коста, я иду за тобой», – подписал публикацию боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев: «Мне плевать, в каком дивизионе драться. Хочу завоевать три пояса»
Пауло Коста: «Чимаев не хотел со мной драться. Я нокаутирую его в первом раунде»
А так мог бы уже стать чемпионом в двух весах, но дал Адесанье возможность еще походить с поясом.
Деньги Рамзана до добра не довели.
Сегодня он не поставил капкан, а завтра барашка...