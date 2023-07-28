«Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев показал подписчикам нынешнюю физическую форму.

«Коста, я иду за тобой», – подписал публикацию боец UFC Хамзат Чимаев.

Хамзат Чимаев: «Мне плевать, в каком дивизионе драться. Хочу завоевать три пояса»

Пауло Коста: «Чимаев не хотел со мной драться. Я нокаутирую его в первом раунде»

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9 комментариев

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il buono
Ответ Kanan Jarrus
очередная надежда будет растоптана ждём море слез, а кто-то даже по-классике пропадет на пару месяцев ахаха до следующей надежды
Коста будет растоптан отражением в зеркале? Посмотрим, как Чимаев справится с Костей. Это второй его рейтинговый соперник. С предыдущим был тяжёлый равный бой.
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Мага осторожный
Ответ Егор Крид58
полностью согласен, вангую что Мага осторожная и Малыш Санëк пропадут на пару недель, а когда вернутся - окажется Коста совсем не Топ боец))
ты его подружка?!)
+4
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+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Kanan Jarrus
очередная надежда будет растоптана ждём море слез, а кто-то даже по-классике пропадет на пару месяцев ахаха до следующей надежды
Отлетит швед
+2
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daiv18
Чимаев за долгих 2.5 года провел всего три боя, два из которых сквоши над людьми с отсутствием борьбы и на задворках рейтинга.
А так мог бы уже стать чемпионом в двух весах, но дал Адесанье возможность еще походить с поясом.
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daiv18
В среднем весе у него сильный удар, но последний раз он в нем дрался в сентябре 2020, если не брать в учет непонятный прошлогодний ивент.
Деньги Рамзана до добра не довели.
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Прогноз Черданцева
Чимаев размажет его, главное чтобы не заболел, ОРВИ там или насморк, тогда шансов нет))))
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Егор Крид58
Ответ Мага осторожный
ты его подружка?!)
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Купаж
Ответ Егор Крид58
Комментарий удален модератором
Как же ему их не ставить?!
Сегодня он не поставил капкан, а завтра барашка...
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