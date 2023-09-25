Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»
Хамзат Чимаев рассказал о своих планах после боя с Пауло Костой.
«Размажу Паоло Косту, а затем разберусь с Иззи Адесаньей или Стриклендом. Стрикленд, я иду за тобой!» – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, что Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
Чимаев сообщил о переходе в клуб «Ахмат». Ранее он покинул Швецию
Чимаев больше не выступает за Швецию в UFC. Возможно, из-за сожжения Корана националистами
2) Новость от 25.09 - Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»
Хамзат, ты зачем за всеми ходишь?