Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»

Хамзат Чимаев рассказал о своих планах после боя с Пауло Костой.

«Размажу Паоло Косту, а затем разберусь с Иззи Адесаньей или Стриклендом. Стрикленд, я иду за тобой!» – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, что Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Чимаев сообщил о переходе в клуб «Ахмат». Ранее он покинул Швецию

Чимаев больше не выступает за Швецию в UFC. Возможно, из-за сожжения Корана националистами