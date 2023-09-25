Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»

Теги UFC MMA Пауло Коста Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев рассказал о своих планах после боя с Пауло Костой.

«Размажу Паоло Косту, а затем разберусь с Иззи Адесаньей или Стриклендом. Стрикленд, я иду за тобой!» – заявил боец UFC Хамзат Чимаев

Напомним, что Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Чимаев сообщил о переходе в клуб «Ахмат». Ранее он покинул Швецию

Чимаев больше не выступает за Швецию в UFC. Возможно, из-за сожжения Корана националистами

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2 комментария

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Денис Т.
1) Новость от 26.07 - «Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму.
2) Новость от 25.09 - Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»

Хамзат, ты зачем за всеми ходишь?
+6
0
+6
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