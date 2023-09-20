Бернс – о поединке Чимаева и Косты: «Надеюсь, бой закончится двойным нокаутом. Мне они оба не нравятся»

Гилберт Бернс хочет, чтобы бой Чимаева и Косты закончился двойным нокаутом.

«Коста – большой парень, но у него нет бойцовского духа. В отличие от меня, он не разбирается в джиу-джитсу и не знает, как проводить болевые приемы. Хамзат не будет избегать борьбы ним.

Мне они оба не нравятся. Хотелось бы, чтобы бой закончился двойным нокаутом, но у них равные шансы на победу», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.

Поединок между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

«Спасибо за прием!» Боец UFC Гилберт Бернс посетил стадион «Эвертона»

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»