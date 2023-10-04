Ислам Махачев: «Моя мечта – бой за второй титул. Я дал шанс парню из другого дивизиона, теперь моя очередь»

Ислам Махачев объяснил, почему хочет драться за титул в полусреднем весе.

«Не знаю, что планирует , но моя мечта – бой за второй пояс. Конечно, я на контракте, поэтому, что бы ни решили в UFC, я буду драться, без проблем.

Но Эдвардс против ... Я действительно верю, что смогу пройти победителя этого боя: сравниваю их навыки со своими, сравниваю то, что мы делаем как чемпионы.

Это был бы хороший бой. Не говорю, что мне будет легко их победить. Это тяжелые и трудные бои против больших парней. Но я верю, что смогу их победить.

Я дал шанс , парню из другого дивизиона, значит, и они должны дать мне шанс», – сказал чемпион UFC в легком весе .

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