Тренер Оливейры: «Мы изучили тактику Волкановски и будем использовать ее в реванше с Махачевым»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра будет использовать тактику Волкановски в поединке с Махачевым.

«Мы видели бой Махачева с Волкановски и считаем, что Ислам победил. При этом мы изучили тактику Алекса и постараемся повторить то, что у него хорошо получалось.

Конечно, Чарльз сильно отличается от Волкановски, но мы выявили сильные стороны австралийца и постараемся пополнить ими наш арсенал», – заявил Диего Лима, тренер Чарльза Оливейры.

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2 комментария

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Dovran Saparov
Будет либо нокаут от Чарльза, либо сабмишн или решение в пользу Ислама.
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