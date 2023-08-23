Тренер Оливейры: «Мы изучили тактику Волкановски и будем использовать ее в реванше с Махачевым»
Чарльз Оливейра будет использовать тактику Волкановски в поединке с Махачевым.
«Мы видели бой Махачева с Волкановски и считаем, что Ислам победил. При этом мы изучили тактику Алекса и постараемся повторить то, что у него хорошо получалось.
Конечно, Чарльз сильно отличается от Волкановски, но мы выявили сильные стороны австралийца и постараемся пополнить ими наш арсенал», – заявил Диего Лима, тренер Чарльза Оливейры.
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