Тренер Оливейры: «Мы изучили тактику Волкановски и будем использовать ее в реванше с Махачевым»

Чарльз Оливейра будет использовать тактику Волкановски в поединке с Махачевым.

«Мы видели бой Махачева с Волкановски и считаем, что победил. При этом мы изучили тактику Алекса и постараемся повторить то, что у него хорошо получалось.

Конечно, Чарльз сильно отличается от , но мы выявили сильные стороны австралийца и постараемся пополнить ими наш арсенал», – заявил Диего Лима, тренер .

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