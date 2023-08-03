Махачев пошутил над Чендлером, ставившим на проигрыши Ислама в боях с Оливейрой и Волкановски: «Привет моим хейтерам!»

Ислам Махачев назвал Майкла Чендлера своим преданным хейтером.

Махачев опубликовал скриншоты с прогнозами : ранее он предсказывал, что Ислам проиграет и , а несколько дней назад заявил, что россиянин уступит .

«Благодарю своих верных хейтеров!» – подписал скриншоты с предсказаниями Чендлера Ислам Махачев.

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