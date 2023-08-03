Махачев пошутил над Чендлером, ставившим на проигрыши Ислама в боях с Оливейрой и Волкановски: «Привет моим хейтерам!»
Ислам Махачев назвал Майкла Чендлера своим преданным хейтером.
Махачев опубликовал скриншоты с прогнозами Майкла Чендлера: ранее он предсказывал, что Ислам проиграет Чарльзу Оливейре и Алексу Волкановски, а несколько дней назад заявил, что россиянин уступит Джастину Гейджи.
«Благодарю своих верных хейтеров!» – подписал скриншоты с предсказаниями Чендлера Ислам Махачев.
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