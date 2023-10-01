Александр Волкановски: «Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра. Это будет сложный поединок для Чарльза»

Волкановски дал совет Оливейре перед боем с Махачевым.

«Думаю, что не все поддержат мою позицию, касательно выбора лучшего грэпплера между Махачевым и Оливейрой. Кто-то выберет одного, а кто-то – другого. Ислам уже задушил Оливейру в первом бою, а у Чарльза больше всего сабмишнов в истории UFC.

Кто более эффективен в грэпплинге с точки зрения MMA? Я считаю, что Ислам. Он делает все, чтобы сломать тебя. Махачев пытается действовать на опережение. Как только ты пытаешься занять определенную позицию, он мешает и тянет тебя в другую сторону. Такие мелочи усложняют твое положение на земле.

В борьбе и контроле Ислам лучше, поэтому я думаю, что поединок будет сложным для Чарльза. Я бы посоветовал ему оставаться на ногах, оказывать давление.

Это стиль Ислама, Хабиба и остальных дагестанских парней», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Напомним, что Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в ОАЭ.

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