Цзю – о плане на бой с Мендосой: «Я осторожен в своих действиях и никогда не хочу устраивать войну на ринге»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что будет осторожен в бою с Брайаном Мендосой.

«Опасен ли хук Мендосы? Надеюсь, что нет. Я очень осторожен в своих действиях. Стараюсь правильно делать базовые вещи, в этом лагере много работал над тем, чтобы все было понятно и просто.

Да, я работал над основами. А они заключаются в том, чтобы не пропускать удары. Зарубиться с Мендосой? Сложно ответить. Это может быть война, но меня никогда не учили устраивать войну на ринге.

Просто надо быть умным, иметь стратегию, сильно давить и делать так, чтобы вечер в офисе был сложным для него, а не меня», – сказал чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю, который 15 октября подерется с Брайаном Мендосой.

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