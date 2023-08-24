Цзю – о бое с Мендосой: «Я не недооцениваю его, он на подъеме и дерется без страха»

Тимофей Цзю заявил, что не считает Брайана Мендосу легким соперником.

«У него есть менталитет аутсайдера. Он идет на ринг без страха. Брайан уже не раз побеждал лучших, очень хорошо с ними справлялся.

Я не недооцениваю его, потому что он находится на подъеме, а не на спаде. Пока не хочу делать слишком много прогнозов.

Сейчас ощущаю себя неудержимым, невероятно сильным. Чувствую комфортно себя на ринге», – сказал временный чемпион WBO в первом среднем весе , который подерется с Брайаном Мендосой в ночь на 15 октября.

Официально: Тим Цзю подерется с Брайаном Мендосой 15 октября