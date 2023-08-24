Цзю – о бое с Мендосой: «Я не недооцениваю его, он на подъеме и дерется без страха»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что не считает Брайана Мендосу легким соперником.

«У него есть менталитет аутсайдера. Он идет на ринг без страха. Брайан уже не раз побеждал лучших, очень хорошо с ними справлялся.

Я не недооцениваю его, потому что он находится на подъеме, а не на спаде. Пока не хочу делать слишком много прогнозов.

Сейчас ощущаю себя неудержимым, невероятно сильным. Чувствую комфортно себя на ринге», – сказал временный чемпион WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю, который подерется с Брайаном Мендосой в ночь на 15 октября.

Официально: Тим Цзю подерется с Брайаном Мендосой 15 октября

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1 комментарий

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Сергей
Кто следующий? Рой Джонс?
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