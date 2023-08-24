Официально: Тим Цзю подерется с Брайаном Мендосой 15 октября

Тимофей Цзю проведет объединительный поединок в первом среднем весе за титулы WBO и WBC.

Соперник австралийца – временный чемпион WBC Брайан Мендоса. Поединок состоится 15 октября, место проведения пока неизвестно.

Цзю – новоиспеченный чемпион WBO в первом среднем весе. Сейчас пояс принадлежит Джермеллу Чарло, но WBO лишила его титула, который он утратит после боя с 30 сентября.

Тим Цзю – о лишении Чарло пояса: «Он заслужил это. Мое имя навсегда останется в списке чемпионов мира»

Костя Цзю – о следующем бое Тима: «Поединок будет в октябре. Точно не с Кроуфордом»