Официально: Тим Цзю подерется с Брайаном Мендосой 15 октября

Теги первый средний вес Тимофей Цзю Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю проведет объединительный поединок в первом среднем весе за титулы WBO и WBC.

Соперник австралийца – временный чемпион WBC Брайан Мендоса. Поединок состоится 15 октября, место проведения пока неизвестно.

Цзю – новоиспеченный чемпион WBO в первом среднем весе. Сейчас пояс принадлежит Джермеллу Чарло, но WBO лишила его титула, который он утратит после боя с Саулем Альваресом 30 сентября.

Тим Цзю – о лишении Чарло пояса: «Он заслужил это. Мое имя навсегда останется в списке чемпионов мира»

Костя Цзю – о следующем бое Тима: «Поединок будет в октябре. Точно не с Кроуфордом»

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2 комментария

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Kubinec_
удачи Тимохе
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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