Мендоса предостерег Тима Цзю: «Я не любитель трэштока, но в день боя превращаюсь в убийцу»

Брайан Мендоса пообещал быть убийцей в день боя с Тимофеем Цзю.

«Всегда говорил, что мои выступления говорят за меня. Не люблю трэшток. Мне кажется, что люди выглядят банально, когда у них срывает планку и они начинают перебарщивать.

Думаю, что причина, по которой я нахожу отклик у людей, заключается в том, что я настоящий. Я – такой, какой есть, тот, кого вы увидите на экране и в жизни.

Но в ночь боя я определенно буду убийцей. Моя цель в ринге – сделать больно оппоненту, в этом нет никакого дружелюбия», – сказал временный чемпион WBC в первом среднем весе Брайан Мендоса.

Напомним, что бой Тима Цзю и Брайана Мендосы за титулы WBO и WBC в первом среднем весе пройдет 15 октября в Сиднее.

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Тим Цзю – теперь чемпион мира. А дальше что?