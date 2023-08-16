Тим Цзю – о лишении Чарло пояса: «Он заслужил это. Мое имя навсегда останется в списке чемпионов мира»

Теги Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю похвалил WBO за решение лишить Джермелла Чарло пояса.

«Лишение Чарло пояса? Когда вы поступаете неправильно, как он, то заслуживаете, чтобы с вами так поступили. Я рад, что WBO пошел на это и правильно поступил. Это означает, что мое имя навсегда останется в списке чемпионов мира.

Но этот пояс не будет просто подарен мне. Я выиграл промежуточный титул у такого парня, как Тони Харрисон... так что мне ничего не дали.

Сейчас в тройку лучших в нашем дивизионе входят Чарло, я и Мендоса. Он временный чемпион WBC, острый и скользкий, способный на настандартные удары. Он владеет обеими руками. Может похвастаться нокаутами. Поэтому, когда вы смотрите на его и мои последние несколько боев, то понимаете, что это лучшие бои нашего дивизиона», – заявил Тимофей Цзю.

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