Топурия сообщил, что подерется с Волкановски в главном событии UFC 297
Илия Топурия сообщил, что подерется с Алексом Волкановски.
Об этом полулегковес UFC сообщил в эфире шоу El Hormiguero. По словам Илии Топурии, бой с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада). Также Топурия утверждает, что в 2024 году UFC проведет дебютный турнир в Испании.
Напомним, что Топурия – непобежденный полулегковес с 14 победами в профессиональной карьере. Последний раз он дрался в июне 2023 года, разгромив Джоша Эмметта по очкам.
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