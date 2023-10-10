Топурия сообщил, что подерется с Волкановски в главном событии UFC 297

Илия Топурия сообщил, что подерется с Алексом Волкановски.

Об этом полулегковес UFC сообщил в эфире шоу El Hormiguero. По словам , бой с возглавит турнир 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада). Также Топурия утверждает, что в 2024 году UFC проведет дебютный турнир в Испании.

Напомним, что Топурия – непобежденный полулегковес с 14 победами в профессиональной карьере. Последний раз он дрался в июне 2023 года, разгромив по очкам.

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