Евлоев подерется с Алленом на UFC 297 (MMA Junkie)

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев подерется с Арнольдом Алленом.

Об этом сообщает MMA Junkie. Поединок в полулегком весе должен состояться в главном карде UFC 297, который может пройти в Торонто (Канада) в ночь на 21 января 2024 года.

Евлоев – непобежденный боец с рекордом 17-0. В последний раз он дрался в мае 2023 года, победив Диего Лопеса. Аллен не выходит в октагон с апреля 2023 года, когда проиграл Максу Холлоуэю.

Евлоев – о следующем бое: «Нравится вам или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0»

Мовсар Евлоев: «Я – самый страшный кошмар Топурии. Он избегает меня»

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2 комментария

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Fluffy^Gansta`
Ответ il buono
В случае победы оба могут залететь на титульник или претендентский
Ну Аллен-то вряд ли. Уже был шанс. Да и после Топурии должен быть Макс. Он всех сносит кроме Волка. Ну максимум что светит Евлоеву,так это тот же Макс.
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+1
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il buono
В случае победы оба могут залететь на титульник или претендентский
0
0
0
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