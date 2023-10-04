Евлоев подерется с Алленом на UFC 297 (MMA Junkie)

Мовсар Евлоев подерется с Арнольдом Алленом.

Об этом сообщает MMA Junkie. Поединок в полулегком весе должен состояться в главном карде 297, который может пройти в Торонто (Канада) в ночь на 21 января 2024 года.

Евлоев – непобежденный боец с рекордом 17-0. В последний раз он дрался в мае 2023 года, победив Диего Лопеса. Аллен не выходит в октагон с апреля 2023 года, когда проиграл Максу Холлоуэю.

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