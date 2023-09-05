Холлоуэй хочет четвертый бой с Волкановски: «Я когтями продираю себе путь к титулу»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй заявил, что хочет драться с Алексом Волкановски.

«Хочу титульный бой. Надеюсь, это снова будет Волк, четвертый бой с Алексом. Это было бы потрясающе.

Нужно продолжать наше дело. Фанаты должны внести свою лепту, вы хотите увидеть этот бой? Дайте UFC это знать.

Именно этим и славится наш спорт. За то, что двое лучших в мире дерутся друг с другом. И я здесь. У меня нет простоев.

Дерусь со всеми, кого мне дают, чтобы вернуться на вершину. Я буду когтями продирать себе путь на вершину», – сказал бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй.

Уайт против четвертого боя Волкановски и Холлоуэя: «Бросать Макса под Алекса – плохая идея»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Typizza
Поберёг бы здоровье, Макс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fan of Sport
У них 2-1 (второй бой Макс забрал, я думаю все согласятся), их 4 бой вполне возможен, особенно если Волкановски пройдёт Топурию и не сможет со второй попытки взять пояс в лёгком весе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий