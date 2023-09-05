Холлоуэй хочет четвертый бой с Волкановски: «Я когтями продираю себе путь к титулу»

Макс Холлоуэй заявил, что хочет драться с Алексом Волкановски.

«Хочу титульный бой. Надеюсь, это снова будет Волк, четвертый бой с . Это было бы потрясающе.

Нужно продолжать наше дело. Фанаты должны внести свою лепту, вы хотите увидеть этот бой? Дайте UFC это знать.

Именно этим и славится наш спорт. За то, что двое лучших в мире дерутся друг с другом. И я здесь. У меня нет простоев.

Дерусь со всеми, кого мне дают, чтобы вернуться на вершину. Я буду когтями продирать себе путь на вершину», – сказал бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй.

Уайт против четвертого боя Волкановски и Холлоуэя: «Бросать Макса под Алекса – плохая идея»