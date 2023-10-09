Кейн Веласкес: «Парни из Дагестана отличаются от остальных. Их вера в Бога совершенно на другом уровне»

Кейн Веласкес назвал Усмана Нурмагомедова совершенным бойцом.

«Для меня большая честь, что Усман Нурмагомедов хочет, чтобы я был в его углу. Есть не так много советов, которые я могу дать ему, потому что это совершенный боец.

Это особенный спортсмен, имеющий необычный набор навыков и сильный менталитет. Парни из Дагестана немного отличаются. У них есть внутренняя сила и вера в то, кто они есть на самом деле. Их вера в Бога совершенно на другом уровне.

Наблюдая на тренировках за Усманом, даже не приходит в голову, что это в первую очередь борец. То, как он комбинирует ударку с борьбой, – это просто иной уровень. Такому нельзя научить. Усман крайне уверен в себе, и у него есть все необходимое для победы.

Дагестанцы имеют большую физическую силу. Это другой уровень. Я спарринговал с некоторыми парнями и тренерами, которые несмотря на низкий рост, имеют невероятную силу. Они постоянно борются. Кстати, еще у них высококлассное джиу-джитсу», – заявил экс-двукратный чемпион UFC Кейн Веласкес.

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