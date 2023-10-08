Камил Гаджиев: «Хотелось бы видеть Усмана Нурмагомедова в UFC»
Камил Гаджиев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова на Bellator 300.
«Но для меня все равно лакмусовой бумажкой способностей бойца является его участие в турнирах под эгидой UFC.
Здорово, что такой путь выбрали для Усмана. Он сейчас стал чемпионом Bellator, заработает опыт, деньги.
А дальше очень хотелось бы увидеть его участником легкого дивизиона UFC. В принципе, все логично. Сейчас в этом весе в UFC доминирует Ислам Махачев.
Если брать возрастные показатели, то как раз на смену доминирующему Исламу через года три мог бы прийти доминирующий Усман. Таким образом, династия Нурмагомедовых продолжала бы контроль легкого веса в UFC. Это было бы эпично», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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