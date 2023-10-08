Камил Гаджиев: «Хотелось бы видеть Усмана Нурмагомедова в UFC»

Камил Гаджиев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова на Bellator 300.

«Но для меня все равно лакмусовой бумажкой способностей бойца является его участие в турнирах под эгидой UFC.

Здорово, что такой путь выбрали для Усмана. Он сейчас стал чемпионом , заработает опыт, деньги.

А дальше очень хотелось бы увидеть его участником легкого дивизиона UFC. В принципе, все логично. Сейчас в этом весе в UFC доминирует .

Если брать возрастные показатели, то как раз на смену доминирующему Исламу через года три мог бы прийти доминирующий Усман. Таким образом, династия Нурмагомедовых продолжала бы контроль легкого веса в . Это было бы эпично», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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