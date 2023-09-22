Василевский – о возможном поединке Махачева и Ковингтона: «Не назвал бы Ислама фаворитом»

Теги UFC MMA Вячеслав Василевский Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Василевский высказался о потенциальном поединке Махачева и Ковингтона.

«У Ковингтона есть образ, он его поддерживает. Это позволяет ему оставаться в топе медийного пространства, поддерживать свой образ хулигана. Что касается боя, почему нет? Колби – боец с серьезным бэкграундом.

И поединок с Махачевым возможен, причем он был бы очень интересен. Ковингтон очень хорошо дышит, он разносторонний боец, работает на всех этажах, может поработать в партере.

Это не была бы легкая прогулка ни для одного, ни для другого. Ковингтон мог бы стать более серьезным оппонентом, чем [Александр] Волкановски. Он же габаритный очень. И поэтому это было бы интересно. Я даже не назвал бы Ислама фаворитом в этом бою», – сказал боец MMA Вячеслав Василевский.

Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»

Колби Ковингтон: «Махачев такой же, как и Порье. Тот тоже кричал, что поднимется в полусредний дивизион, а потом испугался»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfilatov13
они оба гоняют с 85 кг, так что габаритами будут одинаковые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий