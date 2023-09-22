Василевский – о возможном поединке Махачева и Ковингтона: «Не назвал бы Ислама фаворитом»

Вячеслав Василевский высказался о потенциальном поединке Махачева и Ковингтона.

«У Ковингтона есть образ, он его поддерживает. Это позволяет ему оставаться в топе медийного пространства, поддерживать свой образ хулигана. Что касается боя, почему нет? Колби – боец с серьезным бэкграундом.

И поединок с Махачевым возможен, причем он был бы очень интересен. Ковингтон очень хорошо дышит, он разносторонний боец, работает на всех этажах, может поработать в партере.

Это не была бы легкая прогулка ни для одного, ни для другого. Ковингтон мог бы стать более серьезным оппонентом, чем [Александр] . Он же габаритный очень. И поэтому это было бы интересно. Я даже не назвал бы Ислама фаворитом в этом бою», – сказал боец MMA Вячеслав Василевский.

Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»

Колби Ковингтон: «Махачев такой же, как и Порье. Тот тоже кричал, что поднимется в полусредний дивизион, а потом испугался»