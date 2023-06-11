Василевский – о реванше Махачева и Оливейры: «Это интересно только обывателю. Специалистам все ясно – шансов у Чарльза нет»

Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Видел Дариуша фаворитом, но ничего не показал. Либо он просто не успел этого сделать, когда его уже выключили. Это был явно не его день, но это не умаляет стараний и заслуг Оливейры.

Хотя и не удивил, просто Дариуш выглядел блекло – вообще никак. После такой быстрой победы над Дариушем на бумаге реванш Оливейры и Махачева интересен.

Точнее обывателю будет интересен этот реванш, а вот специалистам все ясно – в принципе шансов у Оливейры против нет», – сказал боец ММА .

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