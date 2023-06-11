Василевский – о реванше Махачева и Оливейры: «Это интересно только обывателю. Специалистам все ясно – шансов у Чарльза нет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Вячеслав Василевский Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Видел Дариуша фаворитом, но Бенеил ничего не показал. Либо он просто не успел этого сделать, когда его уже выключили. Это был явно не его день, но это не умаляет стараний и заслуг Оливейры.

Хотя и Чарльз не удивил, просто Дариуш выглядел блекло – вообще никак. После такой быстрой победы над Дариушем на бумаге реванш Оливейры и Махачева интересен.

Точнее обывателю будет интересен этот реванш, а вот специалистам все ясно – в принципе шансов у Оливейры против Махачева нет», – сказал боец ММА Вячеслав Василевский.

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11 комментариев

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Зелимхан
Интересно, кто все эти специалисты? Случайно не те, кто хоронят Оливейру в каждом бою?
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artem klishin
эксперты регулярно ошибаются в оценках. может, не такие уж они и эксперты?
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Семейная Пара-Азияевропа
шансы есть всегда.
+4
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Мяти
Видел Дариуша фаворитом и ошибся по итогу. Давайте дадим Чарлзу еще один шанс и посмотрим как он воспользуется им. Ну он достоин же .
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Johnny Walker
Глупый
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emsnv
шанс конечно есть всегда, но мне кажется что Ислам криптонит для Оливейры. жаль что Дариуш ничего не показал, думаю не хватило мотивации, Чарльз был максимально мотивирован
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Илья Абакшин
Ответ Зелимхан
Интересно, кто все эти специалисты? Случайно не те, кто хоронят Оливейру в каждом бою?
Ну такие как чейл сонен например))
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emsnv
Ответ Зелимхан
Интересно, кто все эти специалисты? Случайно не те, кто хоронят Оливейру в каждом бою?
в этом бою думаю скорее не хоронили Оливейру а думали что Дариуш таки придет к титульнику)
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