Бой Чимаев – Коста на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет бой в среднем весе между и .

Оба не выступали больше года. Последний бой Чимаева состоялся в сентябре-2022 – победа удушающим над Кевином Холландом.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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Чимаев больше не выступает за Швецию в UFC. Возможно, из-за сожжения Корана националистами