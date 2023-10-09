Боец Bellator Шаблий – о UFC: «Они смотрят на поединки. Быстрые финиши и яркие бои – самый короткий путь в промоушен»

Александр Шаблий рассказал о принципах отбора бойцов в UFC.

«Для UFC нет разницы, где ты конкретно в России дерешься – в ACA или где-то еще. Они смотрят на бои. Главная рекомендация – быстрые финиши и яркие поединки. Порой в UFC даже не смотрят на оппозицию бойца.

Пять побед в первом раунде – это очень большое подспорье. Шесть-семь боев, законченных в первом-втором раунде. Туристическая виза для начала. Один-два боя в местной организации. И уже реально, потому UFC берет много бойцов и проводит много боев. Это самый короткий путь. Они не смотрят, чемпион ли ты организации, кто у тебя был соперником.

Бывают сомнения и один из твоих соперников должен быть сильным. На Dana White’s Contender Series (Претендентская серия Даны Уайта – примечание Sports.ru) много молодых бойцов, которые не дрались в США. А если ты еще говоришь на английском языке – это огромный плюс», – заявил боец Bellator Александр Шаблий.

Александр Шаблий: «Готов перейти в UFC только, если это будут громкие бои. Бой в статусе чемпиона Bellator – мои мысли наперед»

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