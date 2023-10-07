Усман Нурмагомедов: «Хочу подраться с Александром Шаблием»

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов назвал имя желаемого соперника в финале Гран-при Bellator.

«Самый желанный соперник? Я думаю, это Александр Шаблий. Он выиграл первый бой в 1/4 финала Гран-при Bellator. Теперь посмотрим, как он проявит себя в бою против Патрики Фрейре в полуфинале. Я легко победил его.

Шаблий – крутой и жесткий боец. Если он выиграет у Фрейре, и я тоже выиграю свой бой, то мы можем встретиться в финале Гран-при», – заявил боец MMA Усман Нурмагомедов.

Сидельников – о бое Нурмагомедова и Примуса: «Усман для меня явный фаворит. Он не просто так владеет поясом»

Усман Нурмагомедов – о детстве: «Я любил улицу. Нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться»

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