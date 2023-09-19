Президент лиги Naiza: «Скоро вы услышите о громких подписаниях наших бойцов в крупнейшие лиги мира»

Президент Лиги NAIZA рассказал о переговорах бойцов казахстанского промоушена с топовыми лигами мира:

«Сейчас мы ведем переговоры по поводу подписания в крупнейшие лиги мира сразу нескольких наших бойцов. Есть постоянный интерес у менеджеров, матчмейкеров со всего мира к тем спортсменам, которые сейчас дерутся у нас. Идет хорошая, плодотворная работа, темп этого взаимодействия только нарастает.

По факту практически все бойцы UFC из Казахстана выступали в Naiza: это и Жалгас Жумагулов, и Сергей Морозов, и Асу Алмабаев, у Азата Максума есть бой в Naiza.

Наш женский дивизион тоже очень сильный: чемпионку Naiza Веронику Борисову подписали в Bellator, Сора Рахмонова на следующей неделе будет драться в Dana White’s Contender Series и я уверен, покажет мощный, красивый бой, одержит победу и откроет себе дорогу в лучшую лигу мира UFC.

Скоро вы услышите еще и о других громких подписаниях наших бойцов в большие лиги»

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