Стрикленд – о конфликте в Израиле: «Если не будет мира, то палестинских земель станет еще меньше. Моя страна взяла их под дулом пистолета. Так устроен мир»
Шон Стрикленд призвал прекратить конфликт на Ближнем Востоке.
«Я не сионист. Даже не близко, но, черт возьми, вы все потеряли. Нужен мир, а если нет, то конечный результат будет такой же, за исключением того, что палестинских земель будет еще меньше. Я американец. Моя страна взяла эту землю под дулом пистолета... Так устроен мир, чуваки.
Я абсолютно уверен, что коренные американцы имеют право вернуть свои земли... 100 процентов!!!!! Но удачи, хаха... Вы понимаете мою точку зрения?? В этом мире у тебя есть только то, что ты можешь взять... Так было с зарождения человечества и будет до конца», – написал в соцсетях боец UFC Шон Стрикленд.
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