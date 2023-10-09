Стрикленд – о конфликте в Израиле: «Если не будет мира, то палестинских земель станет еще меньше. Моя страна взяла их под дулом пистолета. Так устроен мир»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд призвал прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

«Я не сионист. Даже не близко, но, черт возьми, вы все потеряли. Нужен мир, а если нет, то конечный результат будет такой же, за исключением того, что палестинских земель будет еще меньше. Я американец. Моя страна взяла эту землю под дулом пистолета... Так устроен мир, чуваки.

Я абсолютно уверен, что коренные американцы имеют право вернуть свои земли... 100 процентов!!!!! Но удачи, хаха... Вы понимаете мою точку зрения?? В этом мире у тебя есть только то, что ты можешь взять... Так было с зарождения человечества и будет до конца», – написал в соцсетях боец UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд раскритиковал Мухаммада за поддержку Палестины: «Белал, ты родился в США и несешь чушь вместо осуждения терроризма»

Шон Стрикленд: «Я тренируюсь с огромным африканским чуваком. Когда он бегает, его большой старый член раскачивается перед детьми»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
предлагаю в сектор Газа сбросить Хасбика,он разрулит
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergey2022
Объективная оценка, у кого кольт того и тапки, а нам всё говорили зачем России армия, все вокруг одни пацифисты))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cyle Rayner
Я считаю, что Россия имеет полное право на защиту своего народа и свою землю (Крым, Донбасс, и т.д), то, что делают украинские бандформирования на территории Крыма - это ни что иное, как терроризм.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergey2022
Ответ alexander bakulin
этот геополитик и знаток устройства мира, вряд ли и под дулом пистолета сможет израиль на карте мира найти
Он не знает где Израиль, но знает как всё устроено в мире, на силе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Толстюк
Ответ Cyle Rayner
Я считаю, что Россия имеет полное право на защиту своего народа и свою землю (Крым, Донбасс, и т.д), то, что делают украинские бандформирования на территории Крыма - это ни что иное, как терроризм.
Молодец, считай дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
breeze1989
Ответ Крыс Пол
Шон прав, все решает сила, а не какое-то право вернуть свои исконные земли. На что надеются палестинцы - непонятно. От этих атак им будет только хуже. Неужели пример украинцев их не научил, что если не хочешь терять территории, то со своим более могучим соседом нужно жить в мире?
Палестинцы рассчитывают, что они не одни против девятимиллионного Израиля, а минимум вместе со стомиллионным Египтом и 80миллионным Ираном. Не говоря о других арабских соседях Израиля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий