Колби Ковингтон: «Стрикленд – крайне слабый боец. Это отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Он совершенно безмозглый»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон признался, что ненавидит Шона Стрикленда.

«Стрикленд – потрясающе отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Этот парень совершенно безмозглый. Он говорит просто мерзкие вещи. Я не могу найти с ним ничего общего. Он несет какую-то чушь про женщин и равенство – никто не должен иметь право определять чужую судьбу. Дело не в том, что вы женщина или имеете другой цвет кожи. Стрикленд – идиот и крайне слабый боец.

Победа Стрикленда над Адесаньей? В этом вся прелесть UFC – это чистый спорт. Любой может выиграть любого. Если вы не будете готовы драться именно в ту ночь, то может случиться все, что угодно. Вероятно, что Адесанья надеялся легко расправиться с Шоном. Ему не хватило мотивации, которой у меня сполна.

Теперь у многих появился шанс в среднем весе, потому что Стрикленд – самый простой парень за долгое время. Его проще победить. Я мог бы подняться туда и надрать ему задницу. Этот парень – чертов панк. Он был нокаутирован Камуру Усманом», – заявил второй номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Хабиб боялся меня. Его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно»

Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ма Из
а у Колби интеллект прямо брызжет изо всех щелей)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taaor
"Он был нокаутирован Усманом"- человек которого Усман уронил на жопу 5 раз за 2 боя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGambler
Уж кому-кому, но не Колби оценивать чей-то IQ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий