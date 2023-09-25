Колби Ковингтон: «Стрикленд – крайне слабый боец. Это отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Он совершенно безмозглый»

Колби Ковингтон признался, что ненавидит Шона Стрикленда.

«Стрикленд – потрясающе отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Этот парень совершенно безмозглый. Он говорит просто мерзкие вещи. Я не могу найти с ним ничего общего. Он несет какую-то чушь про женщин и равенство – никто не должен иметь право определять чужую судьбу. Дело не в том, что вы женщина или имеете другой цвет кожи. Стрикленд – идиот и крайне слабый боец.

Победа Стрикленда над Адесаньей? В этом вся прелесть UFC – это чистый спорт. Любой может выиграть любого. Если вы не будете готовы драться именно в ту ночь, то может случиться все, что угодно. Вероятно, что Адесанья надеялся легко расправиться с Шоном. Ему не хватило мотивации, которой у меня сполна.

Теперь у многих появился шанс в среднем весе, потому что Стрикленд – самый простой парень за долгое время. Его проще победить. Я мог бы подняться туда и надрать ему задницу. Этот парень – чертов панк. Он был нокаутирован Камуру Усманом», – заявил второй номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Хабиб боялся меня. Его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно»

Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»