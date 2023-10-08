Стрикленд раскритиковал Мухаммада за поддержку Палестины: «Белал, ты родился в США и несешь чушь вместо осуждения терроризма»

Теги UFC MMA Политика Шон Стрикленд Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд назвал трусом Белала Мухаммада за поддержку Палестины.

«Это то, что называется трусливым ответом. Вместо того, чтобы выступить против терроризма и за мирное урегулирование, ты несешь эту чушь... И игнорируешь то, что происходит. Белал, ты родился в Америке, ты живешь в Америке. Просто заткнись нахрен», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд в ответ на призыв Белала Мухаммада освободить Палестину.

Напомним, 7 октября отряды ХАМАС атаковали Израиль. После этого израильская армия начала авиационную операцию на территории Сектора Газа. Общее количество погибших власти Палестины и Израиля оценили в 600 человек, количество раненых приближается к четырем тысячам.

Шон Стрикленд: «Я тренируюсь с огромным африканским чуваком. Когда он бегает, его большой старый член раскачивается перед детьми»

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5 комментариев

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Алексей Толстюк
Ответ Лютый альбинос
Так США и есть главный мировой террорист. Украина на втором месте.
Ану расскажи в каких странах Украина устраивала террористические акты?
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Kama Tekinec
Ответ Алексей Толстюк
Ану расскажи в каких странах Украина устраивала террористические акты?
Это же Украина бомбила Чечню, потопила подлодку Курск, убила Немцова и тд и тп
+2
0
+2
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космонавт на дереве
Стрикланд лучше бы сам заткнулся нахрен
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Александр Козлов
Ответ Kama Tekinec
Это же Украина бомбила Чечню, потопила подлодку Курск, убила Немцова и тд и тп
Украинские боевики воевали в Чечне, да, на стороне исламистов. Россия чтоле Курск потопила, ты вменяемый? А кто Бузину убил? Кто книжный клуб взрывал? Поляки чтоле
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