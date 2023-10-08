Стрикленд раскритиковал Мухаммада за поддержку Палестины: «Белал, ты родился в США и несешь чушь вместо осуждения терроризма»

Шон Стрикленд назвал трусом Белала Мухаммада за поддержку Палестины.

«Это то, что называется трусливым ответом. Вместо того, чтобы выступить против терроризма и за мирное урегулирование, ты несешь эту чушь... И игнорируешь то, что происходит. Белал, ты родился в Америке, ты живешь в Америке. Просто заткнись нахрен», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе Шон Стрикленд в ответ на призыв освободить Палестину.

Напомним, 7 октября отряды ХАМАС атаковали Израиль. После этого израильская армия начала авиационную операцию на территории Сектора Газа. Общее количество погибших власти Палестины и Израиля оценили в 600 человек, количество раненых приближается к четырем тысячам.

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