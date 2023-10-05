Шара Буллет уверен в победе над Стриклендом: «Он попадет в мои тиски»

Шара Буллет уверен, что сможет победить чемпиона UFC Шона Стрикленда.

«Средний вес полон опасных зверей, каждый из себя что-то представляет. Но если эту опасность ликвидировать, то можно любого победить. Сейчас чемпионом является Стрикленд. Мне кажется, что я способен у него выиграть.

Ничего такого в нем не вижу. Вперед идет, удары его не останавливают, но у меня для него кое-что есть. У меня база глубокая. Колени, локти – их [Исраэль] не применял в бою с ним. Он может попасть в мои тиски», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Магомедов дебютирует в промоушене 21 октября – на турнире UFC 294 он подерется с .

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