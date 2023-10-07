В АСА определились со статусом боя Резников – Багов: «Для зрителя будет лучше, если эта пара будет в гран-при»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о статусе боя Артема Резникова и Али Багова:

«Если не произойдет ничего непредвиденного, например, Багов скажет, что он не будет гонять больше на 70 кг, то по всей логике бой Резников – Багов войдет в гран-при. Для зрителя будет лучше, если эта пара будет в гран-при»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»