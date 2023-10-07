Махачев – о мотивации: «У меня есть пояс, и я не хочу терять его. Это сильно мотивирует. Не дам шанса соперникам»

Ислам Махачев поделился ощущениями от предстоящего поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Я чувствую то же самое, что и в прошлом году. В сентябре я приехал в Дубай. Тот же отель, в котором я был в прошлом году. Тот же учебный центр – ничего не изменилось. Мне нужен новый вызов. Мне нравится путешествовать. Когда ты делаешь одно и то же, это не весело.

В последнем бою я не получил никакого урона. Я не чувствую силы в Чарльзе. Может быть, он что-то изменил, я надеюсь.

Моя мотивация? У меня есть пояс, и я не хочу терять его. Это сильно мотивирует. Я так усердно тренируюсь, ведь знаю, что все смотрят на меня и хотят забрать мой титул. Я не дам им такой шанс», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

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