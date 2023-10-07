Монсон – об обвинениях Грина: «Бобби просто смешон. Журналистам лучше о нем не говорить»

Теги UFC MMA Джефф Монсон Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Монсон прокомментировал обвинения Бобби Грина в адрес Махачева и Нурмагомедова.

«Кто такой Бобби Грин? Он неизвестный боец UFC, без впечатляющих достижений. Меня не волнует, что он сказал. У него нет никаких доказательств. Он просто смешон. Я бы не обращал на него внимание. И журналистам лучше о нем не говорить.

Люди его не знали до этого заявления, а теперь это раздувается. У него не получилось стать известным благодаря своим достижениям, поэтому он пытается пропиарить себя, делая такие бездоказательственные заявления», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

Хабиб – об обвинениях Грина в допинге: «Я сдал 49 тестов, а Ислам скоро сдаст 50-й. Победа над Бобби – чистая техника»

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2 комментария

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Агалар
Русские своих не бросают
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sanek maloi
Как это кто такой Грин, после боя с ним, Махачев титульник получил)))
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