Уайт считает, что Showtime несет убытки: «Они не хотят оставаться в Bellator, не развиваются в боксе. Возможно, нет денег»

Дана Уайт раскритиковал Showtime за показ бокса.

«Если кто-то из вас смотрел тот бой Канело и Чарло по каналу Showtime, то они пытались сделать больше повторов.

Они были настолько плохими, что в эфир давали кучу кадров, где вообще не было гребанных ударов. И тогда комментаторы пытались рассказать о том, что происходит, и это было ужасно.

Когда вы понимаете, что это продакшн, огромная нахрен телесеть… Вот такой вы гребанный продукт продвигаете? Никто не может не согласиться со мной: Showtime – ужасный, просто ужасный продакшн.

Послушайте, они не хотят оставаться в , не хотят, возможно, развиваться в боксе, так о чем это говорит? Они не вкладывают никаких денег.

Возможно, денег на это нет, и они не могут это делать. Не знаю, каков ответ, но это стыдно. Да благословит Господь всех, кто работает над этим», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»

Уайт ответил Эспинозе из Showtime: «Этот подонок не имеет отношения к успеху Канело и Кроуфорда. Именно они продают турниры»