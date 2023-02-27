Скотт Кокер считает ростер Bellator лучшим в мире: «У нас самое настоящее сборище убийц»

Теги Скотт Кокер легкий вес (MMA) Bellator Бенсон Хендерсон Патрики Фрейре Брент Примус Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что в организации собраны лучшие бойцы мира.

«У нас самое настоящее сборище убийц. Начиная с 10 марта нас ждут бои, Усмана против Бенсона, Шаблия против Мусаева, Эй Джея Макки против Питбуля, Барнауи против Примуса. Это потрясающие поединки, и я жду их с нетерпением.

Этот год будет невероятным. Мы уже провели несколько великолепных боев по всему миру и продолжим это делать. Такого хорошего ростера у нас еще никогда не было. Если вы взглянете на полутяжелый дивизион, то его чемпион – лучший боец в мире. Такая же ситуация и в среднем, и в полусреднем весе. Мы можем конкурировать с кем угодно, даже в более легких дивизионах. Я в этом уверен.

Очень приятно говорить такое после пяти-шести лет работы над ростером. Когда я только пришел в организацию, ситуация была совсем иная. Но теперь мы на коне», – считает Кокер.

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5 комментариев

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Cyrenaic
Ответ \\\ VORON ///
Кто и куда отлетел? Бой смотрел? Немков в бою в целом перебивал Прохазку и в партере был сильнее, но после первого раунда (10-ти минутного) начал задыхаться и не смог выйти на второй раунд. + напомню, что Немков на тот момент в ММА провел 5 боев, а Прохазка в 3 раза больше. Видимо была какая-то проблема с подготовкой или акклиматизацией в Японии. Похожая проблема была в первом бою с Андерсоном, но во втором он ее устранил и выиграл уверенно. В ЮФС сейчас нет топовых полутяжей. После Джонса и Кормье таковых не осталось. Немков на данный момент действительно один из самых сильных полутяжей, нет кого-то, кто явно его превосходит.
Круто, перебивал, смотрелся лучше. Может ему теперь пояс "за старания" вручить? На пару с Усманом и Адесаньей
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-2
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Johnny Walker
Сборище мешков и пенсионеров🤡
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\\\ VORON ///
Ответ Чигорин
Лучший полутяж ? Так не он ли отлетел от Прохазки ? Не он ли с огромным трудом прошёл Андерсона, не выдержавшего конкуренции в ЮФС ? Что-то гонит Кокер...
Кто и куда отлетел? Бой смотрел? Немков в бою в целом перебивал Прохазку и в партере был сильнее, но после первого раунда (10-ти минутного) начал задыхаться и не смог выйти на второй раунд. + напомню, что Немков на тот момент в ММА провел 5 боев, а Прохазка в 3 раза больше. Видимо была какая-то проблема с подготовкой или акклиматизацией в Японии. Похожая проблема была в первом бою с Андерсоном, но во втором он ее устранил и выиграл уверенно.
В ЮФС сейчас нет топовых полутяжей. После Джонса и Кормье таковых не осталось. Немков на данный момент действительно один из самых сильных полутяжей, нет кого-то, кто явно его превосходит.
+3
-1
+2
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Чигорин
Лучший полутяж ? Так не он ли отлетел от Прохазки ? Не он ли с огромным трудом прошёл Андерсона, не выдержавшего конкуренции в ЮФС ? Что-то гонит Кокер...
+3
-3
0
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Kanan Jarrus
лучший цирк в мире
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-3
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