Скотт Кокер считает ростер Bellator лучшим в мире: «У нас самое настоящее сборище убийц»

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что в организации собраны лучшие бойцы мира.

«У нас самое настоящее сборище убийц. Начиная с 10 марта нас ждут бои, Усмана против Бенсона, Шаблия против Мусаева, Эй Джея Макки против Питбуля, Барнауи против Примуса. Это потрясающие поединки, и я жду их с нетерпением.

Этот год будет невероятным. Мы уже провели несколько великолепных боев по всему миру и продолжим это делать. Такого хорошего ростера у нас еще никогда не было. Если вы взглянете на полутяжелый дивизион, то его чемпион – лучший боец в мире. Такая же ситуация и в среднем, и в полусреднем весе. Мы можем конкурировать с кем угодно, даже в более легких дивизионах. Я в этом уверен.

Очень приятно говорить такое после пяти-шести лет работы над ростером. Когда я только пришел в организацию, ситуация была совсем иная. Но теперь мы на коне», – считает Кокер.

Амосов считает себя лучшим полусредневесом мира: «Нам не нужен чемпион UFC. Bellator – №1»