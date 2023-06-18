Президент Bellator: «Вадим Немков – лучший полутяжеловес в мире»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Скотт Кокер считает Вадима Немкова лучшим полутяжеловесом мира.

«Считаю, что Вадим Немков – лучший полутяжеловес в мире. Он лучше, чем представители полутяжелого дивизиона UFC.

Скорость, ловкость, удары руками и ногами, переводы, защита – он умеет все. Впечатляющие навыки, он действительно хорош», – сказал президент Bellator Скотт Кокер.

В главном событии Bellator 297 Немков победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей.

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2 комментария

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Dart_Yoda
Не с такой оппозицией кричать о "лучшем в мире". Хотя безусловно, было бы любопытно посмотреть на Немкова против топов UFC.
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