Основатель АСА Майрбек Хасиев: «Похоже, что Скотт Кокер решил продать Bellator, чтобы не связываться с нами»

Теги MMA Скотт Кокер Bellator ACA Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Майрбек Хасиев пошутил, что глава Bellator продает лигу из‑за боязни чемпионов АСА.

«Никаких новостей по поводу турнира с Bellator у нас нет. Похоже, что Скотт Кокер решил продать лигу, чтобы не связываться с нами. Ну вы сами понимаете… Пусть хейтеры обсуждают это, сколько хотят. Это шутка. Возможно, что он устал от этой работы и решил освободиться от обязанностей. Это его дело – продает, значит продает. Всего хорошего ему», – заявил основатель лиги АСА Майрбек Хасиев.

По слухам, PFL может приобрести промоушен Bellator.

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1 комментарий

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Muhammad Juraev
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