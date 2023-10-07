Дэнис – Логану Полу: «Не могу дождаться, чтобы сломать тебе челюсть. Мудак из тик тока»

Теги бокс Диллон Дэнис Логан Пол контент Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис обещал сломать челюсть Логану Полу.

«Эй, Логан Пол, не могу дождаться, чтобы сломать тебе челюсть. Мудак из тик тока», – написал боец Диллон Дэнис в соцсетях.

Бой между Дэнисом и Полом по правилам бокса пройдет 14 октября в Манчестере.

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