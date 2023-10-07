Дэнис – Логану Полу: «Не могу дождаться, чтобы сломать тебе челюсть. Мудак из тик тока»
Диллон Дэнис обещал сломать челюсть Логану Полу.
«Эй, Логан Пол, не могу дождаться, чтобы сломать тебе челюсть. Мудак из тик тока», – написал боец Диллон Дэнис в соцсетях.
Бой между Дэнисом и Полом по правилам бокса пройдет 14 октября в Манчестере.
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