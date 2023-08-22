Диллон Дэнис пошутил о невесте Логана Пола: «Я видел, как в ее номер зашли 20 парней»

Теги бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис пошутил о Логане Поле и его невесте Нине Агдал.

«Только что увидел, как в комнату Нины в отеле зашли 20 парней. Логан приносит им еду в номер», – написал в соцсетях Диллон Дэнис.

Напомним, что Диллон Дэнис и Логан Пол подерутся по правилам бокса 14 октября в Манчестере.

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6 комментариев

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AEZAKMI228
Он в твиттере каждый день постит ее фотки с разными парнями
+5
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as009595@icloud.com
Прям шутка года))),
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Тут надо учитывать, что в США с юмором всё немного по-другому. Учитывая это, шутка топ)
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Mezomorf
Теперь понимаю, почему Хабиб хотел его башню снести
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Val Smith
Ответ AEZAKMI228
Он в твиттере каждый день постит ее фотки с разными парнями
Вода камень точит. Судя по их обилию Ванда Нара там рядом не стояла.
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