Диллон Дэнис пошутил о невесте Логана Пола: «Я видел, как в ее номер зашли 20 парней»

Диллон Дэнис пошутил о Логане Поле и его невесте Нине Агдал.

«Только что увидел, как в комнату Нины в отеле зашли 20 парней. Логан приносит им еду в номер», – написал в соцсетях Диллон Дэнис.

Напомним, что Диллон Дэнис и Логан Пол подерутся по правилам бокса 14 октября в Манчестере.

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