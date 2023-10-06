Друг Конора опроверг информацию о срыве боя с Логаном Полом: «Увидимся 14 октября, ссыкун»

Теги бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис опроверг слухи об отказе боя с Логаном Полом.

«Блин, вы все такие серьезные. Увидимся 14 октября, ссыкун», – написал в соцсетях Диллон Дэнис, который 14 октября в Манчестере подерется с Логаном Полом.

Напомним, ранее в соцсетях Дэнис намекнул, что отказывается от боя с Логаном Полом.

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1 комментарий

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Евгений Цыбульников
Друг Конора)))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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