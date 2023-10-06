Друг Конора опроверг информацию о срыве боя с Логаном Полом: «Увидимся 14 октября, ссыкун»

Диллон Дэнис опроверг слухи об отказе боя с Логаном Полом.

«Блин, вы все такие серьезные. Увидимся 14 октября, ссыкун», – написал в соцсетях Диллон Дэнис, который 14 октября в Манчестере подерется с Логаном Полом.

Напомним, ранее в соцсетях Дэнис намекнул, что отказывается от боя с Логаном Полом.

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