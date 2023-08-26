Логан Пол: «KSI жестче Флойда. Он просто зверь, который хочет тебя убить на ринге»

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Логан Пол заявил, что драться с блогером KSI сложнее, чем с Флойдом Мейвезером.

«Мой самый жесткий соперник? Я дрался с KSI и Флойдом Мейвезером? Честно говоря, с KSI труднее. Это было жестко. Он просто зверь, у него упорство и выносливость, которые я никогда не видел. Когда ты с ним на ринге, он хочет тебя убить. Он просто не может проиграть», – заявил блогер Логан Пол.

Напомним, что KSI выиграл у Логана Пола в боксерском поединке раздельным решением судей. Бой состоялся в ноябре 2019-го, став самым кассовым поединком года.

В июне 2021-го Флойд Мейвезер победил Логана Пола единогласным решением судей.

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1 комментарий

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Просто Космос
Если бы мейвезер хотел убить, то убил бы :)
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