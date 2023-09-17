Джейк Пол – о бое брата с другом Макгрегора: «Конор не ставит на Дэниса, потому что Логан его разнесет»
Джейк Пол объяснил, почему уверен в победе брата над Диллоном Дэнисом.
«Считаю, что марионетка Конора появится, потому что не сможет убежать от боя во второй раз. Логан разнесет его. Даже Конор это знает, поэтому не ставит на Дэвиса», – написал в соцсетях Джейк Пол.
Напомним, что 14 октября в Манчестере Логан Пол подерется по правилам бокса с Диллоном Дэнисом.
Друг Конора выложил фото с тренировки перед боем с Логаном Полом: «Готов пройти проверку USADA и МОК»
Комментарии