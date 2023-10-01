Промоутер Ди Белла: «Тим Цзю не испытал бы проблем с таким Чарло»
Лу Ди Белла уверен, что Чарло проиграл бы не только Канело, но и Тиму Цзю.
«Я не думаю, что у Тима Цзю были бы какие-либо проблемы с Чарло сегодня вечером.
Нокаут имел бы большое значение. Это говорит не о разнице в размерах, а об уровне подготовки и готовности к бою. Чарло не был готов к поединку с Канело. Это моя оценка.
Долгий простой может ослабить бойца. Чарло выглядел хуже обычного. Сегодня вечером он бы не справился с молодым, сильным и очень активным Тимом Цзю», – заявил промоутер Лу Ди Белла.
Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO
Чарло объяснил, почему дерется с Канело, а не Цзю: «Конечно, я выбираю больший шанс. Кто вообще знает Тима?»
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