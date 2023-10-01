Промоутер Ди Белла: «Тим Цзю не испытал бы проблем с таким Чарло»

Лу Ди Белла уверен, что Чарло проиграл бы не только Канело, но и Тиму Цзю.

«Я не думаю, что у Тима Цзю были бы какие-либо проблемы с Чарло сегодня вечером.

Нокаут имел бы большое значение. Это говорит не о разнице в размерах, а об уровне подготовки и готовности к бою. Чарло не был готов к поединку с Канело. Это моя оценка.

Долгий простой может ослабить бойца. Чарло выглядел хуже обычного. Сегодня вечером он бы не справился с молодым, сильным и очень активным Тимом Цзю», – заявил промоутер Лу Ди Белла.

Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO

Чарло объяснил, почему дерется с Канело, а не Цзю: «Конечно, я выбираю больший шанс. Кто вообще знает Тима?»