Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO

Это случилось после того, как вышел на бой за пояса в суперсреднем весе против Сауля Альвареса. WBO лишила Чарло поясов в первом среднем весе, потому что он отказался драться с и выбрал бой с .

Теперь Цзю стал чемпионом и проведет первую защиту 15 октября против Брайана Мендосы. Он идет на рекорде 23-0.

Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело победил Чарло и другие бои