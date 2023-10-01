Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO

Теги Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Это случилось после того, как Джермелл Чарло вышел на бой за пояса в суперсреднем весе против Сауля Альвареса. WBO лишила Чарло поясов в первом среднем весе, потому что он отказался драться с Тимофеем Цзю и выбрал бой с Канело.

Теперь Цзю стал чемпионом и проведет первую защиту 15 октября против Брайана Мендосы. Он идет на рекорде 23-0. 

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3 комментария

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Артем Артем
Молодец парень, яблоня от яблони , как говорится
+7
-1
+6
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RusVector
Удачи Тиму! Вот он, в отличии от Чарло, боксировать умеет!
+3
-1
+2
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leon74
Красавчик!Костя может гордиться своим сыном.
+3
-1
+2
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