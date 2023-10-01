Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO
Это случилось после того, как Джермелл Чарло вышел на бой за пояса в суперсреднем весе против Сауля Альвареса. WBO лишила Чарло поясов в первом среднем весе, потому что он отказался драться с Тимофеем Цзю и выбрал бой с Канело.
Теперь Цзю стал чемпионом и проведет первую защиту 15 октября против Брайана Мендосы. Он идет на рекорде 23-0.
Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело победил Чарло и другие бои
3 комментария