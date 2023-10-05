Резников: «Махачев прочувствовал Оливейру и будет работать более уверенно в реванше»

Артем Резников высказался по поводу предстоящего реванше между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сможет ли Оливейра что-то противопоставить Махачеву в реванше? Я думаю, нет. Потому что, если он в первом бою легко разобрался с ним, я думаю, в реванше Оливейре будет еще сложнее. Тем более Ислам прочувствовал Оливейру и будет работать более уверенно. Может быть, не так быстро закончится бой, но будет уверенная победа Ислама» – сказал Резников.

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