Резников: «Махачев прочувствовал Оливейру и будет работать более уверенно в реванше»

Теги UFC MMA ACA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников высказался по поводу предстоящего реванше между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сможет ли Оливейра что-то противопоставить Махачеву в реванше? Я думаю, нет. Потому что, если он в первом бою легко разобрался с ним, я думаю, в реванше Оливейре будет еще сложнее. Тем более Ислам прочувствовал Оливейру и будет работать более уверенно. Может быть, не так быстро закончится бой, но будет уверенная победа Ислама» – сказал Резников.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий