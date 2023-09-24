Физиев показал видео из больницы: «Издержки профессии»

Боец UFC Рафаэль Физиев опубликовал в соцсетях видео, на котором он получает медицинскую помощь в больнице.

Физиев ранее получил травму в поединке с Матеушем Гамротом. Из-за повреждения Физиев не сумел продолжить бой и потерпел поражение техническим нокаутом.

«Издержки профессии», — написал уроженец Казахстана из больницы, где на соседних койках оказались другие бойцы UFC Брайс Митчелл и Мишель Уотерсон.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою