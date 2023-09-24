Гамрот – о победе над Физиевым: «Не такой финиша я ждал, желаю здоровья Рафаэлю»

Матеуш Гамрот пожелал здоровья Рафаэлю Физиеву после боя на UFC Fight Night 228.

«Конечно, это не тот финиш поединка, которого я хотел. Неприятная концовка, но, честно говоря, во время подготовки к этому поединку рассчитывал, что моя защита будет сильнее его киков.

Знал, что Рафа будет очень много бить ногами. Я оттачивал защиту у себя в зале. Неприятная ситуация. Неприятный инцидент.

Желаю скорейшего восстановления , потому что он мне нравится, у нас хорошие отношения. Все же победа – это победа. Я вышел и одержал победу, так что двигаемся дальше», – сказал польский легковес UFC Матеуш Гамрот.

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