Хилл – о поведении Гамрота после победы над Физиевым: «Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!»

Теги UFC MMA Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл раскритиковал Гамрота за празднование победы над Физиевым.

«Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!!!» – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

Напомним, что Физиев травмировал ногу во втором раунде поединка с Гамротом и не смог продолжить поединок. 

Гамрот – о следующем бое: «Мечтаю о Махачеве, но пока рано. Хочу подраться с Оливейрой»

Гамрот – о победе над Физиевым: «Не такого финиша я ждал, желаю здоровья Рафаэлю»

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2 комментария

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Всеволод Бобров
это же поляк, было бы удивительно поступи он адекватно
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