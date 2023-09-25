Хилл – о поведении Гамрота после победы над Физиевым: «Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!»

Джамал Хилл раскритиковал Гамрота за празднование победы над Физиевым.

«Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!!!» – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

Напомним, что Физиев травмировал ногу во втором раунде поединка с Гамротом и не смог продолжить поединок.

Гамрот – о следующем бое: «Мечтаю о Махачеве, но пока рано. Хочу подраться с Оливейрой»

Гамрот – о победе над Физиевым: «Не такого финиша я ждал, желаю здоровья Рафаэлю»