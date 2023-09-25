Хилл – о поведении Гамрота после победы над Физиевым: «Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!»
Джамал Хилл раскритиковал Гамрота за празднование победы над Физиевым.
«Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!!!» – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
Напомним, что Физиев травмировал ногу во втором раунде поединка с Гамротом и не смог продолжить поединок.
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